Log Horizon
Folge 11: Einladung aus Eastal
24 Min.Ab 12
Das Bündnis der Tafelrunde veranstaltet ein Trainingslager am Meer, um schwächere Spieler zu unterstützen. Marielle will jedoch nur an den Strand, um das schöne Wetter zu genießen. Naotsugu und Akatsuki sind währenddessen damit beschäftigt, Toya und Minori im Kampf zu unterrichten.
Log Horizon
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN