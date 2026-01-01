Log Horizon
Folge 7: Crescent Moon
24 Min.Ab 12
Shiroe heckt einen Plan aus, für den er ein hohes Budget benötigt. Um Geld zu beschaffen, eröffnet die Sichelmondallianz einen Essensstand, der an einem Tag über vierzigtausend Goldstücke einbringt. Naotsugu, Shoryu und Hien sind währenddessen auf der Suche nach Monster-Zutaten.
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN