Staffel 1Folge 7
Folge 7: Crescent Moon

24 Min.Ab 12

Shiroe heckt einen Plan aus, für den er ein hohes Budget benötigt. Um Geld zu beschaffen, eröffnet die Sichelmondallianz einen Essensstand, der an einem Tag über vierzigtausend Goldstücke einbringt. Naotsugu, Shoryu und Hien sind währenddessen auf der Suche nach Monster-Zutaten.

