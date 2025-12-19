Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Log Horizon

Eine faule, feige Prinzessin

Crunchy RollStaffel 1Folge 17
Eine faule, feige Prinzessin

Eine faule, feige PrinzessinJetzt kostenlos streamen

Log Horizon

Folge 17: Eine faule, feige Prinzessin

24 Min.Ab 12

Naotsugu und Nyanta planen einen Überraschungsangriff auf die Goblins. Deshalb hält Minori mit ihrer kurzzeitig verbesserten Sehkraft Ausschau nach den Feinden. Die Fürsten von Eastal diskutieren währenddessen darüber, ob es sich bei den aktuellen Geschehnissen um eine Verschwörung von Shiroe und seinen Freunden handelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Log Horizon
Crunchy Roll
Log Horizon

Log Horizon

Alle 2 Staffeln und Folgen