Log Horizon
Folge 16: Die Rückkehr des Goblin-Königs
24 Min.Ab 12
Die Anzahl der Goblins im Wald und an der Küste nimmt rapide zu. Nyanta erkundet die Gegend aus der Luft und entdeckt eine Goblin-Armee, die sich von Norden her nähert. Shiroe und die anderen Mitglieder der Tafelrunde besprechen, wie sie gegen den Feind vorgehen wollen.
Log Horizon
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN