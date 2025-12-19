Zum Inhalt springenBarrierefrei
Log Horizon

Der Expeditionstrupp

Der Expeditionstrupp

Log Horizon

Folge 18: Der Expeditionstrupp

24 Min.Ab 12

Shiroe und Akatsuki begrüßen Prinzessin Rayneshia in Akiba und zeigen ihr die Stadt. Die junge Herrscherin wendet sich an die Bevölkerung und bittet um Unterstützung im Kampf gegen die Goblins. Mit ihrer emotionalen Rede kann sie die versammelten Abenteurer überzeugen, die sich umgehend auf die Schlacht vorbereiten.

