Log Horizon
Folge 14: World Fraction
24 Min.Ab 12
Shiroe und Akatsuki treffen auf den Magier Regan, der ihnen mehr über den World-Fraction-Zauber und die Geschichte von Elder Tales erzählt. Minori und die anderen befinden sich noch immer im Wald und trainieren einmal täglich im Dungeon.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN