Log Horizon
Folge 2: Die Schlacht bei Roka
24 Min.Ab 12
In der virtuellen Welt von "Elder Tales" treiben sich zahlreiche Player Killer herum, gegen die sich Shiroe und seine Freunde zur Wehr setzen müssen. Sie konzentrieren sich auf ihr Training, um den Gegner besiegen zu können. Schon bald geraten sie in einen Hinterhalt, in dem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN