MA 2412 (1/12): Der AktJetzt kostenlos streamen
MA 2412
Folge 19: MA 2412 (1/12): Der Akt
24 Min.Folge vom 10.01.2026
Der Alltag im Amt für "Weihnachtsdekoration", bei der die Beamten Breitfuß und Weber gemeinsam mit ihrer hübschen Sekretärin Knackal und dem Faktotum Claus der hohen Kunst der Untätigkeit nachgehen. Eintreffende Akten schieben sie einander zur Erledigung zu. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Karl Markovics (Senatsrat) Ottfried Fischer Regie Harald Sicheritz Buch Alfred Dorfer Roland Düringer Harald Sicheritz Bildquelle: ORF
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