MA 2412 (2/12): FaschingJetzt kostenlos streamen
MA 2412
Folge 20: MA 2412 (2/12): Fasching
23 Min.Folge vom 12.01.2026
Im Amt für Weihnachtsdekoration wird ausgiebig Fasching gefeiert. Nicht nur vom Personal, sondern auch von den Klienten. Der Warteraum ist voll mit maskierten Antragstellern. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Karl Markovics (Senatsrat) Reinhard Nowak I. Stangl Regie Harald Sicheritz Buch Alfred Dorfer Roland Düringer Harald Sicheritz Bildquelle: ORF
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