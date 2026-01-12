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MA 2412

MA 2412 (2/12): Fasching

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 12.01.2026
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MA 2412

Folge 20: MA 2412 (2/12): Fasching

23 Min.Folge vom 12.01.2026

Im Amt für Weihnachtsdekoration wird ausgiebig Fasching gefeiert. Nicht nur vom Personal, sondern auch von den Klienten. Der Warteraum ist voll mit maskierten Antragstellern. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Karl Markovics (Senatsrat) Reinhard Nowak I. Stangl Regie Harald Sicheritz Buch Alfred Dorfer Roland Düringer Harald Sicheritz Bildquelle: ORF

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