Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Fotografenpech

NBCUniversalStaffel 6Folge 21
Fotografenpech

FotografenpechJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 21: Fotografenpech

46 Min.Ab 6

Magnum ist extrem sauer auf die Fotografin Shelly Faraday, die sein Auto gerammt hat. Ihre Entschuldigung, sie sei auf der Flucht gewesen, beeindruckt den Privatdetektiv zunächst kein bisschen. Doch dann wird schnell klar, dass Shelly durch Zufall einen Mann abgelichtet hat, der Wert darauf legt, für tot gehalten zu werden. Ein neuer Fall für den smarten Privatdektiv ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen