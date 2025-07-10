Das große Finale von "Match my Ex"Jetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 24: Das große Finale von "Match my Ex"
33 Min.Ab 12
Im packenden Finale von "Match my Ex" müssen die letzten Paare ihre wahren Gefühle vor allen anderen Kandidaten offenbaren. Doch wie man "Match my Ex" wirklich gewinnt, wissen die Finalisten bis zum Schluss nicht. Wer wird sich die Gewinnsumme schnappen und als Siegerpaar aus dieser emotionalen Achterbahnfahrt hervorgehen?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
