Medicopter 117 (Pilotfilm): Der KronzeugeJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 1: Medicopter 117 (Pilotfilm): Der Kronzeuge
91 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Das Serien-Special in Spielfilmlänge: Ein schwer verletzter PKW-Lenker nach einem Frontalzusammenstoß, eine hochschwangere Frau auf einem brennenden Segelboot und ein Attentat auf einen Kronzeugen im Polizeikonvoi sind die actionreichen Einsätze der beiden Rettungscrews. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Bildquelle: ORF/RTL
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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ORF 2