Medicopter 117 (1/8): Tödliche DosisJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 2: Medicopter 117 (1/8): Tödliche Dosis
45 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Nach einem Absturz mit ihrem Paraglider muss eine junge Frau aus der Felswand gerettet werden. Im Wildpark fällt ein Schulbub in das Tigergehege. Das Medicopter-Team rückt aus, um das Kind zu bergen. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Jan Sosniok (Hermann) Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/MR Film/Helene Waldner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ORF 2