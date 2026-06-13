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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 (1/8): Tödliche Dosis

ORF2Staffel 1Folge 2vom 13.06.2026
Medicopter 117 (1/8): Tödliche Dosis

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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Folge 2: Medicopter 117 (1/8): Tödliche Dosis

45 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Nach einem Absturz mit ihrem Paraglider muss eine junge Frau aus der Felswand gerettet werden. Im Wildpark fällt ein Schulbub in das Tigergehege. Das Medicopter-Team rückt aus, um das Kind zu bergen. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Jan Sosniok (Hermann) Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/MR Film/Helene Waldner

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