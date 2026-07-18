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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Über dem Abgrund

ORF2Staffel 1Folge 10vom 18.07.2026
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Über dem Abgrund

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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Folge 10: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Über dem Abgrund

47 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Ein Kletterausflug endet für Elke Stein und Marc Sommer in einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit. Als ein Sicherungshaken versagt, stürzt Marc in die Tiefe und bleibt schwer verletzt im Seil hängen. Die Rettung in der abgelegenen Höhle wird zur gefährlichen Herausforderung. Sanitäter Ralf Staller wagt den Abstieg – doch ein verklemmtes Seil bringt auch den Rettungseinsatz in höchste Gefahr. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Hanno Pöschl (Max) Elsa Hanewinkel (Elke Stein) Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/RTL

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