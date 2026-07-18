Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Bankraub

ORF2Staffel 1Folge 11vom 18.07.2026
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Bankraub

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: BankraubJetzt kostenlos streamen

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Folge 11: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Bankraub

46 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Ein missglückter Banküberfall bringt die Brüder Ivor und Tomasz in eine verzweifelte Lage. Nach einem blutigen Schusswechsel flüchten sie zum Medicopter-Hangar, wo Ivor mit Waffengewalt einen Flug nach Ungarn erzwingen will. Doch sein Bruder schwebt in Lebensgefahr. Während Ivor die Kontrolle verliert, kämpfen die Ärzte gegen die Zeit – denn jede Minute zählt. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Hanno Pöschl (Max) Patrick Elias (Ivor) Alexander Strobele (Renée Meier) Gesche Tebbenhoff (Vera Wächter) Christine Mayn (Margarethe Lüdwitz) Hilde Sochor (Frau Stürzelmeier) Regie: Thomas Nikel Buch: Jens Jendrich Bildquelle: ORF/RTL

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
ORF2
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Alle 1 Staffeln und Folgen