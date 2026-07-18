Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: BankraubJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 11: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Bankraub
Ein missglückter Banküberfall bringt die Brüder Ivor und Tomasz in eine verzweifelte Lage. Nach einem blutigen Schusswechsel flüchten sie zum Medicopter-Hangar, wo Ivor mit Waffengewalt einen Flug nach Ungarn erzwingen will. Doch sein Bruder schwebt in Lebensgefahr. Während Ivor die Kontrolle verliert, kämpfen die Ärzte gegen die Zeit – denn jede Minute zählt. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Hanno Pöschl (Max) Patrick Elias (Ivor) Alexander Strobele (Renée Meier) Gesche Tebbenhoff (Vera Wächter) Christine Mayn (Margarethe Lüdwitz) Hilde Sochor (Frau Stürzelmeier) Regie: Thomas Nikel Buch: Jens Jendrich Bildquelle: ORF/RTL
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