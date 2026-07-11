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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 (8/8): Der Absturz

ORF2Staffel 1Folge 9vom 11.07.2026
Medicopter 117 (8/8): Der Absturz

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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Folge 9: Medicopter 117 (8/8): Der Absturz

46 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Bei einem Einsatz in den Bergen steuert Biggi den Hubschrauber in ein gespanntes Drahtseil. Es kommt zum Absturz. Die zweite Crew bricht zur Rettung auf. Pilotin Biggi ist in höchster Gefahr. Ihr Bein ist eingeklemmt und der Hubschrauber droht auf einem Schneebrett abzurutschen. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/MR Film/Helene Waldner

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