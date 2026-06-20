Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 (3/8): Kurzschluss

ORF2Staffel 1Folge 4vom 20.06.2026
Medicopter 117 (3/8): Kurzschluss

Medicopter 117 (3/8): KurzschlussJetzt kostenlos streamen

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Folge 4: Medicopter 117 (3/8): Kurzschluss

46 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Zwei dramatische Einsätze fordern die Rettungskräfte: Nach einem Unfall steht ein Pkw mit zwei Schwerverletzten unter Strom, eine sichere Bergung ist unklar. Zudem wird eine Frau auf dem Dach eines Krankenhauses rechtzeitig daran gehindert, in den Tod zu springen. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Anna Thalbach (Gigi) Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Marzzuchelli Bildquelle: ORF/MR Film/Helene Waldner

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
ORF2
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Alle 1 Staffeln und Folgen