Medicopter 117 (3/8): KurzschlussJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 4: Medicopter 117 (3/8): Kurzschluss
46 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Zwei dramatische Einsätze fordern die Rettungskräfte: Nach einem Unfall steht ein Pkw mit zwei Schwerverletzten unter Strom, eine sichere Bergung ist unklar. Zudem wird eine Frau auf dem Dach eines Krankenhauses rechtzeitig daran gehindert, in den Tod zu springen. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Anna Thalbach (Gigi) Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Marzzuchelli Bildquelle: ORF/MR Film/Helene Waldner
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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
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Copyrights:© Season 1: ORF 2