Medicopter 117 (6/8): Blinde WutJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 7: Medicopter 117 (6/8): Blinde Wut
47 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Beim Holzschlagen zieht sich ein Waldarbeiter schwere Verletzungen an der Hand zu. Dem Hubschrauber-Rettungsteam gelingt es, den Verwundeten rechtzeitig in die Klinik zu bringen. Ein Geiselnehmer verlangt, vom Rettungshubschrauber zu seiner Frau und seinem Kind gebracht zu werden. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Regie: Thomas Nikel Bildquelle: ORF/MR Film/Stephan Trierenberg
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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
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Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2