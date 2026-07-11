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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 8: Medicopter 117 (7/8): Gift in den Adern
46 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Nach der Rettung eines Arbeiters aus einem Schlangenterrarium befindet sich eine Korallennatter im Helikopter. Pilot Wächter wird gebissen und verliert rasch das Bewusstsein. Pilotin Biggi gibt Sanitäter Ralf per Funk Anweisungen für die Landung. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Gregor Bloéb (Dr. Walters) Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Thomas Nippold Bildquelle: ORF/RTL
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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
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Copyrights:© Season 1: ORF 2