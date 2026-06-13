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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 (2/8): Die Geiselnahme

ORF2Staffel 1Folge 3vom 13.06.2026
Medicopter 117 (2/8): Die Geiselnahme

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Folge 3: Medicopter 117 (2/8): Die Geiselnahme

46 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Eine Mutter stürzt mit ihrem Kind in einen Brunnenschacht und droht im Morast zu versinken. Ein Geiselnehmer hat einen Bus mit Touristen in seine Gewalt gebracht und verletzt ein Kind schwer. Zur Rettung wird die Hubschraubercrew angefordert. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Christine Schuberth (Gerda Ortner) Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/MR Film/Helene Waldner

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