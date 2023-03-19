Staffel 04 Folge 01: ZukunftsträumeJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 1: Staffel 04 Folge 01: Zukunftsträume
Julia hat ihr zweites Date mit Moe und ist ganz aufgeregt. Seelische Unterstützung erhält sie dabei von Freundin Alice, die ihr vor allem bei Styling-Fragen immer zur Seite steht. Wie wird das Date mit Moe hat diese Beziehung eine Zukunft? Klaus und Leo haben sich auf den Weg mit ihrem Camper gemacht, um die Frauenwelt zu erobern. Die erste Station ist Grein in Oberösterreich. Der Plan glasklar. Sie sprechen alles an was zwei Beine hat und weiblich ist. Otto, der Sänger aus dem Gemeindebau trällert froh seine Lieder und versucht die Weltherrschaft an sich zu reißen. Momentan steckt er voll in der Midlife Crisis und versucht die Ketten seiner Ehe ein wenig zu lockern. Auch Gandalf aus dem Gemeindebau, bekannt auch als „Der Bauer“, ist wieder mit dabei. Leider ohne Wixerl, der letztes Jahr verstorben ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick