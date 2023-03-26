Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 04 Folge 02: Auf Achse

ATVStaffel 4Folge 2vom 26.03.2023
Staffel 04 Folge 02: Auf Achse

Staffel 04 Folge 02: Auf AchseJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 2: Staffel 04 Folge 02: Auf Achse

49 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 6

In Baden bei Wien treibt Julia wieder ihr Unwesen. Sie muss sich umstylen laut ihrer Freundin Alice. Doch das wird ein Projekt, bei dem selbst die beste Freundschaft brechen kann. Klaus und Leo sind auf Brautschau mit ihrem Lovemobil. Beim Schlafen legen stellt sich heraus, dass Klaus seine Zahnbürste vergessen hat. Beste Voraussetzung also um bei der Damenwelt zu landen. In Graz haben die beiden Brüder Philipp und Daniel große Pläne. Sie möchten einen coolen Sportwagen mieten, um damit Frauen aufzureißen. Doch erstens haben sie kein Geld und zweitens keinen Führerschein. Und Otto lernt brav für seinen A-Führerschein.

