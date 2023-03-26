Staffel 04 Folge 02: Auf AchseJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Staffel 04 Folge 02: Auf Achse
In Baden bei Wien treibt Julia wieder ihr Unwesen. Sie muss sich umstylen laut ihrer Freundin Alice. Doch das wird ein Projekt, bei dem selbst die beste Freundschaft brechen kann. Klaus und Leo sind auf Brautschau mit ihrem Lovemobil. Beim Schlafen legen stellt sich heraus, dass Klaus seine Zahnbürste vergessen hat. Beste Voraussetzung also um bei der Damenwelt zu landen. In Graz haben die beiden Brüder Philipp und Daniel große Pläne. Sie möchten einen coolen Sportwagen mieten, um damit Frauen aufzureißen. Doch erstens haben sie kein Geld und zweitens keinen Führerschein. Und Otto lernt brav für seinen A-Führerschein.
