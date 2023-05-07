Staffel 04 Folge 08: Bauer feiert GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 8: Staffel 04 Folge 08: Bauer feiert Geburtstag
Julia ist mit ihrer Deutschlehrerin Sabrina auf dem Weg zur Hundeschule. Ihre Hündin Luna soll dort ein paar Tricks lernen. Das klappt allerdings nicht so, wie Julia es sich wünscht. Klaus und Leo sind auf dem Weg in einen Sexshop, denn dort lernt „Mann“, wie man Frauen am besten verführt. Anhand einer Sexpuppe und einschlägigen Aufklärungsfilmen soll Klaus lernen, was Frauen so mögen. In Graz schwitzen Daniel und Philipp noch immer beim Zusammenbau des Schuhkastens. Dass am Ende von rund 80 Schrauben noch 60 übrig sind, macht den beiden nichts aus. Das Kastl ist fertig und die Schuhe können rein. In Wiener Neustadt gibt es eine große Überraschung: Der Bauer feiert seinen 69. Geburtstag im Café Premiere. Selbstverständlich mit dabei sind der Osterhase und Angela.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick