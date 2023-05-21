Staffel 04 Folge 10: Dem Körper zuliebeJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 10: Staffel 04 Folge 10: Dem Körper zuliebe
49 Min.Folge vom 21.05.2023
Julia ist mit Rudi und Sabrina beim EMS-Training und bekommt einen Stromstoß nach dem anderen. Für sie fühlt es sich an wie ein Vibrator und Sabrina ist es peinlich, dass Julia sagt, was sie denkt. Klaus und Leo haben genug mit Pornos geübt, jetzt geht's zur Thai-Massage. Klaus hofft auf ein Happy End, doch Leo sorgt dafür, dass es nicht dazu kommt. Und Otto, der Sänger aus dem Gemeindebau, bringt seinem Biker Kumpel Andi alles bei, was ihn bei den Frauen unwiderstehlich macht. Erstens das Anschleichen, zweitens der Augenkontakt und drittens, naja, das muss man selbst sehen.
