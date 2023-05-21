Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 10vom 21.05.2023
49 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12

Julia ist mit Rudi und Sabrina beim EMS-Training und bekommt einen Stromstoß nach dem anderen. Für sie fühlt es sich an wie ein Vibrator und Sabrina ist es peinlich, dass Julia sagt, was sie denkt. Klaus und Leo haben genug mit Pornos geübt, jetzt geht's zur Thai-Massage. Klaus hofft auf ein Happy End, doch Leo sorgt dafür, dass es nicht dazu kommt. Und Otto, der Sänger aus dem Gemeindebau, bringt seinem Biker Kumpel Andi alles bei, was ihn bei den Frauen unwiderstehlich macht. Erstens das Anschleichen, zweitens der Augenkontakt und drittens, naja, das muss man selbst sehen.

