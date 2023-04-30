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Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 04 Folge 07: Basteln, putzen, bio-logisch

ATVStaffel 4Folge 7vom 30.04.2023
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Mein Gemeindebau Österreich

Folge 7: Staffel 04 Folge 07: Basteln, putzen, bio-logisch

49 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12

Julia lernt Deutsch. Was sie in der letzten Folge begonnen hat, wird nun mit einem stummen H und etwas Biologieunterricht vertieft. Klaus ist endlich von seiner Wohnmobiltour durch die Wachau zurück und macht sich auf den Weg in seine Wohnung. Dort ist es dreckig und eine Putzfrau muss her... In Graz bauen Daniel und Philipp ihr Schuhkasterl aus dem Möbelhaus zusammen. Klingt einfacher als es ist. In Attnang Puchheim stellt der Künstler Joachim seinem Sohn seine Ex-Freundin vor.

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