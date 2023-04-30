Staffel 04 Folge 07: Basteln, putzen, bio-logischJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 7: Staffel 04 Folge 07: Basteln, putzen, bio-logisch
49 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Julia lernt Deutsch. Was sie in der letzten Folge begonnen hat, wird nun mit einem stummen H und etwas Biologieunterricht vertieft. Klaus ist endlich von seiner Wohnmobiltour durch die Wachau zurück und macht sich auf den Weg in seine Wohnung. Dort ist es dreckig und eine Putzfrau muss her... In Graz bauen Daniel und Philipp ihr Schuhkasterl aus dem Möbelhaus zusammen. Klingt einfacher als es ist. In Attnang Puchheim stellt der Künstler Joachim seinem Sohn seine Ex-Freundin vor.
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Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV
Enthält Produktplatzierungen