Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 04 Folge 03: Auf Irrwegen

ATVStaffel 4Folge 3vom 02.04.2023
48 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12

In Baden bei Wien soll diesmal Moe zu Julia kommen. Sie ist bereits voll verliebt und hat nicht nur Schmetterlinge im Bauch sondern auch Herzerl in den Augen. Natürlich muss für den Besuch das richtige Essen serviert werden. Darum besucht Julia den angesagtesten Feinkostladen für arabische Spezialitäten... Klaus und Leo verlassen Grein in Richtung Weitenegg. Doch der Weg scheint nicht so einfach zu sein und so verfährt sich Lovecoach Leo... In Graz haben die beiden Brüder Philipp und Daniel es mit ihrer gemieteten Traumkarosse bis zum Parkplatz eines Shoppingcenters geschafft. Jetzt sollen etliche Fotos gemacht und die Damen angebaggert werden... Otto hat die Führerscheinprüfung bestanden und muss nun seiner Frau Sonja beichten, dass er nicht nur im Besitz eines A-Führerscheins sondern auch eines Motorrades ist.

