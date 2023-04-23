Staffel 04 Folge 06: VerständigungsproblemeJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 6: Staffel 04 Folge 06: Verständigungsprobleme
Sabrina will Julia helfen, ihr Deutsch zu verbessern. Wie sich schnell herausstellt, wird das ein langer Weg, aber die beiden lassen sich nicht entmutigen und fangen gleich mit einem Reflexivpronomen an. Eine große Herausforderung für Julia. Klaus und Leo landen am Ende ihrer Reise durch die Wachau in Dürnstein. Von den erhofften Asiatinnen fehlt jede Spur. Doch immerhin treffen sie auf eine Dame aus Deutschland, die mehr als zwei Worte mit Klaus wechselt. Otto hat immer noch seinen Traum vom Motorradfahren und der wilden Freiheit auf der Straße. Deshalb zeigt er heute seinem Freund Andi, wie man richtig auf ein Motorrad steigt. Dabei geht es nicht um Sicherheit, sondern um den Coolness-Faktor, nach eigenen Angaben das Spezialgebiet von Otto. In einem Gemeindebeau in Attnang Puchheim lebt der Künstler Joachim. Seine Bilder will keiner kaufen, sagt er, aber das ist ihm als Künstler egal. Jeder Morgen ist schwer, weil der Vorabend noch in den Knochen steckt und als Künstler trinkt man keinen Kamillentee, lässt uns Joachim wissen.
