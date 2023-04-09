Staffel 04 Folge 04: MaskeradeJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Staffel 04 Folge 04: Maskerade
49 Min.Folge vom 09.04.2023Ab 12
In Baden bei Wien erscheint Moe nicht zum Date bei Julia. Das betrübt die Single-Lady so sehr, dass sie zum Telefon greift und gleich ihren Ex Rudi anruft. Klaus und Leo sind in Weitenegg. Mit einem Tretboot versuchen sie Schwimmerinnen zu retten die zwar nicht in Not sind aber am liebsten untertauchen würden. In Graz zeigt uns Daniel seine Wohnung. Danach fährt er als Hund maskiert durch Graz zu seiner Mama. Und der Bauer aus Wr. Neustadt beginnt einen Schwimmkurs und niemand geringerer als der Osterhase steht ihm zur Seite.
