Mein Gemeindebau Österreich
Staffel 04 Folge 09: Elektrisierende Übungsstunden
49 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12
Julia will abnehmen und anfangen zu trainieren. Aber das ist noch nicht alles, denn auch ihr Rudi kommt heute vorbei und da ist die Anspannung und Aufregung bei Julia groß. Nachdem alles im Sexshop gekauft wurde, geht es bei Klaus und Leo nun an die Praxis. Klaus bekommt eine Einschulung, wie man einer Frau näher kommt. Otto der Sänger aus dem Gemeindebau hat sich in die Motorradkluft geschmissen. Besser gesagt er hat es probiert. Im Motorrad-Bekleidungsshop will er sein Tom Cruise-Outfit finden.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
