Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 04 Folge 09: Elektrisierende Übungsstunden

ATVStaffel 4Folge 9vom 14.05.2023
Staffel 04 Folge 09: Elektrisierende Übungsstunden

Staffel 04 Folge 09: Elektrisierende ÜbungsstundenJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 9: Staffel 04 Folge 09: Elektrisierende Übungsstunden

49 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12

Julia will abnehmen und anfangen zu trainieren. Aber das ist noch nicht alles, denn auch ihr Rudi kommt heute vorbei und da ist die Anspannung und Aufregung bei Julia groß. Nachdem alles im Sexshop gekauft wurde, geht es bei Klaus und Leo nun an die Praxis. Klaus bekommt eine Einschulung, wie man einer Frau näher kommt. Otto der Sänger aus dem Gemeindebau hat sich in die Motorradkluft geschmissen. Besser gesagt er hat es probiert. Im Motorrad-Bekleidungsshop will er sein Tom Cruise-Outfit finden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau Österreich
ATV
Mein Gemeindebau Österreich

Mein Gemeindebau Österreich

Alle 6 Staffeln und Folgen