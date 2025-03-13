Große Töne im TonstudioJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 1: Große Töne im Tonstudio
49 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
In der Steiermark sind Marlies und ihre Mutter Doris dabei, die Wohnung ihres Freundes Toni mit Fotos ihres verstorbenen Vierbeiners zu tapezieren. Julia aus Baden verfolgt unterdessen weiterhin den Traum, als Sängerin durchzustarten. In einem Tonstudio will sie herausfinden, ob sie eine gute Stimme hat. In Ottensheim müssen sich Klaus und Leo indes auf den Wiener Opernball vorbereiten und in Wiener Neustadt wartet der Bauer auf sein Herzblatt Gabi.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen