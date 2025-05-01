Streicheln, strippen und VerstopfungJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 8: Streicheln, strippen und Verstopfung
49 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Die Dreharbeiten für das neue Musikvideo stehen an und Otto ist nervös. Jetzt müssen Andi und die restlichen Beteiligten am Set die Launen des Künstlers ertragen. Julia wird zu ihrem Geburtstag von einem Stripper überrascht. Leider ist der Mann weniger nach ihrem Geschmack. Doch der Abend nimmt am Ende doch noch eine positive Wendung, als plötzlich ihre neue Flamme Bobby im Türrahmen steht ...
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Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV
Enthält Produktplatzierungen