Mein Gemeindebau Österreich
Folge 5: Es werde Licht
49 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Julia will eine Lampe montieren. Leo und Klaus verfolgen weiter ihr Ziel, den Wiener Opernball zu crashen. Bis vor den Veranstaltungsort haben sie es zumindest schon einmal geschafft. Daniel muss unterdessen in Graz für ein paar Stündchen sein Zuhause verlassen: Die Mama hat Männerbesuch - und da soll es romantisch zugehen. Und Bauer ist auf dem Rad unterwegs ins Burgenland.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen