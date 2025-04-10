Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Es werde Licht

ATVStaffel 6Folge 5vom 10.04.2025
Mein Gemeindebau Österreich

Folge 5: Es werde Licht

49 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Julia will eine Lampe montieren. Leo und Klaus verfolgen weiter ihr Ziel, den Wiener Opernball zu crashen. Bis vor den Veranstaltungsort haben sie es zumindest schon einmal geschafft. Daniel muss unterdessen in Graz für ein paar Stündchen sein Zuhause verlassen: Die Mama hat Männerbesuch - und da soll es romantisch zugehen. Und Bauer ist auf dem Rad unterwegs ins Burgenland.

