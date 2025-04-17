Mein Gemeindebau Österreich
Folge 6: Alles Walzer
Folge vom 17.04.2025
Otto plant ein Musikvideo zu einem neuen Gemeindebausong und sucht dafür ein Wiener Kostümverleih auf. Ob er mit seinem geringen Budget dort fündig werden wird? Leo und Klaus setzen derweil ihren gewagten Plan in die Tat um und versuchen, sich in den renommierten Opernball hineinzuschmuggeln.
