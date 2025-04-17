Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Alles Walzer

ATVStaffel 6Folge 6vom 17.04.2025
Mein Gemeindebau Österreich

Folge 6: Alles Walzer

48 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Otto plant ein Musikvideo zu einem neuen Gemeindebausong und sucht dafür ein Wiener Kostümverleih auf. Ob er mit seinem geringen Budget dort fündig werden wird? Leo und Klaus setzen derweil ihren gewagten Plan in die Tat um und versuchen, sich in den renommierten Opernball hineinzuschmuggeln.

