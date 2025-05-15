Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Dicke Luft im Gemeindebau

ATVStaffel 6Folge 10vom 15.05.2025
Folge 10: Dicke Luft im Gemeindebau

49 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Otto fiebert seinem nächsten Gig entgegen. In einem Eisgeschäft in Kaltenleutgeben möchte er dem Publikum so richtig einheizen. Klaus und Leo wollen mit Palatschinken etwas Gutes tun. Daniel entschuldigt sich bei seiner Mama.

