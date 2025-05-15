Dicke Luft im GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 10: Dicke Luft im Gemeindebau
49 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Otto fiebert seinem nächsten Gig entgegen. In einem Eisgeschäft in Kaltenleutgeben möchte er dem Publikum so richtig einheizen. Klaus und Leo wollen mit Palatschinken etwas Gutes tun. Daniel entschuldigt sich bei seiner Mama.
