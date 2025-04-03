Es ist so schön ein Musikant zu seinJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Es ist so schön ein Musikant zu sein
49 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Walter versucht, Doris fürs Angeln zu begeistern. Doch sie findet keinen Gefallen an seinem Lieblingshobby und ihre Tochter Marlies muss am Ende zwischen den beiden vermitteln. Leo und Klaus wollen währenddessen den Wiener Opernball aufmischen und probieren schon mal den passenden Frack an. Otto hat seinen großen Auftritt.
