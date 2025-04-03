Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

ATVStaffel 6Folge 4vom 03.04.2025
Folge 4: Es ist so schön ein Musikant zu sein

49 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Walter versucht, Doris fürs Angeln zu begeistern. Doch sie findet keinen Gefallen an seinem Lieblingshobby und ihre Tochter Marlies muss am Ende zwischen den beiden vermitteln. Leo und Klaus wollen währenddessen den Wiener Opernball aufmischen und probieren schon mal den passenden Frack an. Otto hat seinen großen Auftritt.

ATV
