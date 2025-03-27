Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Ein Ständchen für Bauer

ATVStaffel 6Folge 3vom 27.03.2025
Ein Ständchen für Bauer

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 3: Ein Ständchen für Bauer

50 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

In der Steiermark wurde Doris von ihrer Bekanntschaft Walter zum Angeln eingeladen. Eher widerwillig lässt sie sich auf die Verabredung ein. In Baden hat Julia unterdessen ein Problem - die Lampe in der Küche funktioniert nicht mehr. Also geht es gemeinsam mit ihrer Freundin auf Shopping-Tour. In Kaltenleutgeben ist Otto ganz aufgeregt. In Kürze beginnt der Auftritt mit seinem Gemeindebau-Ensemble. Und der Bauer in Wiener Neustadt bekommt heute ein Ständchen von seiner Gabi.

