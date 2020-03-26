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Mein Gemeindebau

Tamara, die Fußball Queen

ATVStaffel 4Folge 1vom 26.03.2020
Tamara, die Fußball Queen

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Folge 1: Tamara, die Fußball Queen

48 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12

Tamara steckt im Körper eines Mannes und wünscht sich sehnlichst eine Geschlechtsumwandlung. Sie ist begeisterter Fußballfan und verbringt viel Zeit am Spielfeldrand. Herr Doser bezeichnet sich selbst als Profi in Sachen Selbstverteidigung. In einem Einschulungstraining gibt er seiner guten Freundin Christine eine erste Kostprobe. Und ein Wiener Reinigungstrupp hat alle Hände voll zu tun, denn täglich muss tonnenweise Müll aus den Gemeindebauwohnungen entsorgt werden.

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