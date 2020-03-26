Tamara, die Fußball QueenJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 1: Tamara, die Fußball Queen
48 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
Tamara steckt im Körper eines Mannes und wünscht sich sehnlichst eine Geschlechtsumwandlung. Sie ist begeisterter Fußballfan und verbringt viel Zeit am Spielfeldrand. Herr Doser bezeichnet sich selbst als Profi in Sachen Selbstverteidigung. In einem Einschulungstraining gibt er seiner guten Freundin Christine eine erste Kostprobe. Und ein Wiener Reinigungstrupp hat alle Hände voll zu tun, denn täglich muss tonnenweise Müll aus den Gemeindebauwohnungen entsorgt werden.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen