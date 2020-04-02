Mein Gemeindebau
Folge 2: Kampfkunst à la Doser
37 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12
Während Herr Doser Christine den ein oder anderen Trick zur Selbstverteidigung beibringt, arbeitet Frau Abraham fleißig an einem geschichtsträchtigen Fotovortrag. Tamara freut sich derweil auf ihr Date mit Alex, den sie am Fußballplatz kennengelernt hat. Doch zuvor hat sie noch ein paar Dinge zu erledigen.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen