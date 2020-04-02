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Mein Gemeindebau

Kampfkunst à la Doser

ATVStaffel 4Folge 2vom 02.04.2020
Kampfkunst à la Doser

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Folge 2: Kampfkunst à la Doser

37 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12

Während Herr Doser Christine den ein oder anderen Trick zur Selbstverteidigung beibringt, arbeitet Frau Abraham fleißig an einem geschichtsträchtigen Fotovortrag. Tamara freut sich derweil auf ihr Date mit Alex, den sie am Fußballplatz kennengelernt hat. Doch zuvor hat sie noch ein paar Dinge zu erledigen.

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