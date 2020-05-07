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Mein Gemeindebau

Tamaras Tanzbein

ATVStaffel 4Folge 7vom 07.05.2020
Tamaras Tanzbein

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Mein Gemeindebau

Folge 7: Tamaras Tanzbein

38 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12

Der Ex-Detektiv Doser tut alles, um seinen Lieblings-Würstelstand vor Einbrechern zu schützen. Straßenkehrerin Tamara schwingt in ihrer Freizeit mit ihrer Liebe Alex das Tanzbein. Eine Tanzlehrerin erkennt Tamaras Talent - auch wenn diese mit ihrem Partner zuweilen aus dem Takt gerät. Frau Abraham backt ihren "Fünf-Minuten-Kuchen" und bringt sich so dazu, Obst zu essen. In Emil Grätzls Café treffen sich die "Gschroppen aus dem Gemeindebau" zum 25-jährigen Jubiläum.

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