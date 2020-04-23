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Mein Gemeindebau

Fremdsprachenkenntnisse

ATVStaffel 4Folge 5vom 23.04.2020
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Mein Gemeindebau

Folge 5: Fremdsprachenkenntnisse

49 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12

Doser hat nach zehn Jahren wieder ein Date. Christine soll beim Würstelstand seines Vertrauens als "Wingwoman" dienen. Tamara belegt einen Englischkurs. Der soll ihr den Traummann bescheren. Arnold und Bernhard von Wiener Wohnen haben die Bauaufsicht auf eine Reihe von Gemeindebauten. Im Café Zwutschkerl werden schlafende Gäste liebevoll mit Gesang geweckt.

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