FremdsprachenkenntnisseJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Fremdsprachenkenntnisse
49 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12
Doser hat nach zehn Jahren wieder ein Date. Christine soll beim Würstelstand seines Vertrauens als "Wingwoman" dienen. Tamara belegt einen Englischkurs. Der soll ihr den Traummann bescheren. Arnold und Bernhard von Wiener Wohnen haben die Bauaufsicht auf eine Reihe von Gemeindebauten. Im Café Zwutschkerl werden schlafende Gäste liebevoll mit Gesang geweckt.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen