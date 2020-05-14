Mein Gemeindebau
Folge 8: Ganovenschreck Doser
49 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 12
Herr Doser plant, seinen Lieblings-Würstelstand einbruchsicher zu machen. Außerdem gibt er im Schlosspark mit Christine den Krähen Hundefutter. Tamara und ihre Flamme Alex schwingen das Tanzbein, beide müssen aber noch etwas üben. Im Café Wienerberg gesteht Tamara Alex ihre Liebe. Ein Mieter in Wien hat sein Sofa aus dem Fenster geschmissen. Ordnungsmanager Othmar greift ein. Außerdem besichtigt eine junge Künstlerin eine Gemeindefläche für ihr neues Atelier.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen