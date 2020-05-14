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Mein Gemeindebau

Ganovenschreck Doser

ATVStaffel 4Folge 8vom 14.05.2020
Ganovenschreck Doser

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Folge 8: Ganovenschreck Doser

49 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 12

Herr Doser plant, seinen Lieblings-Würstelstand einbruchsicher zu machen. Außerdem gibt er im Schlosspark mit Christine den Krähen Hundefutter. Tamara und ihre Flamme Alex schwingen das Tanzbein, beide müssen aber noch etwas üben. Im Café Wienerberg gesteht Tamara Alex ihre Liebe. Ein Mieter in Wien hat sein Sofa aus dem Fenster geschmissen. Ordnungsmanager Othmar greift ein. Außerdem besichtigt eine junge Künstlerin eine Gemeindefläche für ihr neues Atelier.

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