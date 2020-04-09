Putzwahn und EntrümpelungJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 3: Putzwahn und Entrümpelung
49 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12
Herr Doser möchte Christine überraschen, indem er in ihrer Wohnung für Ordnung sorgt. Doch sein Plan hat einen Haken. Währenddessen entsorgt ein Wiener Entrümpelungstrupp jede Menge Sperrmüll. Dabei haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Und im Café Wienerberg kommt es zu einem handfesten Streit.
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Mein Gemeindebau
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
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