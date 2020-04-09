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Mein Gemeindebau

Putzwahn und Entrümpelung

ATVStaffel 4Folge 3vom 09.04.2020
Putzwahn und Entrümpelung

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Folge 3: Putzwahn und Entrümpelung

49 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12

Herr Doser möchte Christine überraschen, indem er in ihrer Wohnung für Ordnung sorgt. Doch sein Plan hat einen Haken. Währenddessen entsorgt ein Wiener Entrümpelungstrupp jede Menge Sperrmüll. Dabei haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Und im Café Wienerberg kommt es zu einem handfesten Streit.

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