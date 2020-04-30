Dessousparty vs. PutzpartyJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 6: Dessousparty vs. Putzparty
49 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12
Herr Doser hat nach zehn Jahren Singledasein wieder Schmetterlinge im Bauch. Und das, obwohl sein Date Nelly ihm klargemacht hat, dass sie nur Freundschaft will, weil ihre und seine Interessen zu weit auseinandergehen. Nelly trainiert gerne im Fitnessstudio. Jetzt will Doser ihr beweisen, dass auch er Muckis hat und besucht sie im Gym. Tamaras Dessousparty entwickelt sich zu einer Putzparty. Auch ihr Schwarm Alex ist dabei. Mit ihm hat Tamara noch eine offene Rechnung.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
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