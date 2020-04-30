Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau

Dessousparty vs. Putzparty

ATVStaffel 4Folge 6vom 30.04.2020
Dessousparty vs. Putzparty

Dessousparty vs. PutzpartyJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau

Folge 6: Dessousparty vs. Putzparty

49 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12

Herr Doser hat nach zehn Jahren Singledasein wieder Schmetterlinge im Bauch. Und das, obwohl sein Date Nelly ihm klargemacht hat, dass sie nur Freundschaft will, weil ihre und seine Interessen zu weit auseinandergehen. Nelly trainiert gerne im Fitnessstudio. Jetzt will Doser ihr beweisen, dass auch er Muckis hat und besucht sie im Gym. Tamaras Dessousparty entwickelt sich zu einer Putzparty. Auch ihr Schwarm Alex ist dabei. Mit ihm hat Tamara noch eine offene Rechnung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau
ATV
Mein Gemeindebau

Mein Gemeindebau

Alle 10 Staffeln und Folgen