Am Zentralfriedhof ist StimmungJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Am Zentralfriedhof ist Stimmung
50 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Doser und Christine machen einen Spaziergang durch den Wiener Zentralfriedhof. Dabei stoßen die beiden Freunde auf Gräber berühmter Persönlichkeiten wie Udo Jürgens oder Deix. Tamara sagt unterdessen ihren Pfunden den Kampf an und wagt zum ersten Mal den Besuch eines Fitnessstudios. Außerdem fiebert Werner einem Date mit einer jungen Dame entgegen. Er ist über 70 und die Frau rund 50 Jahre jünger ... Werner stört das nicht - er fühlt sich innerlich noch wie ein Jungspund.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen