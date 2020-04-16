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Mein Gemeindebau

Am Zentralfriedhof ist Stimmung

ATVStaffel 4Folge 4vom 16.04.2020
Am Zentralfriedhof ist Stimmung

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Folge 4: Am Zentralfriedhof ist Stimmung

50 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12

Doser und Christine machen einen Spaziergang durch den Wiener Zentralfriedhof. Dabei stoßen die beiden Freunde auf Gräber berühmter Persönlichkeiten wie Udo Jürgens oder Deix. Tamara sagt unterdessen ihren Pfunden den Kampf an und wagt zum ersten Mal den Besuch eines Fitnessstudios. Außerdem fiebert Werner einem Date mit einer jungen Dame entgegen. Er ist über 70 und die Frau rund 50 Jahre jünger ... Werner stört das nicht - er fühlt sich innerlich noch wie ein Jungspund.

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