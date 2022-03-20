Staffel 06 Folge 10 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 10: Staffel 06 Folge 10 - Mein Gemeindebau
In dieser Folge nehmen wir Abschied von Herrn Doser. Doch zuvor lässt er es noch einmal so richtig krachen. Das Zusammenleben mit Christine, an das scheint er sich schon gewöhnt zu haben. Auch wenn nicht alles passt, hat doch eine Frau im Haus so seine Vorteile. Doch das Blatt wendet sich und Frau Christine hält es bei ihrem Freund kaum aus. Sie möchte schnell wieder zurück nach Hause. Heute steht eine Zumba-Stunde mit Susi an der Tagesordnung. Dort scheint Herr Doser sich sofort in eine asiatische Dame zu verschauen. Er beginnt zu flirten was das Zeug hält und sie erwidert seine Aufmerksamkeit. Christine freut sich, dass es mit den Damen doch endlich klappt. Susi vermittelt ebenfalls und lädt Herrn Doser und Marlene zu sich nach Hause für ein zweites Date ein. Das lässt sich der Junggeselle nicht zweimal sagen. Bei Susi angekommen gibt es noch eine zusätzliche Person, die an einer Partnerschaft mit Herrn Doser interessiert ist. Eine zweite Susi. Blond und ebenfalls bereit das Herz des Junggesellen zu erobern. Herr Doser wird zum Hahn im Korb bei den Damen, das scheint ihm sichtlich zu gefallen aber es überfordert ihn auch ein wenig. Sein Liebesglück war ihm aber nicht mehr vergönnt. Ein paar Wochen nach den Aufnahmen hat Herr Doser seine Reise in die Ewigkeit angetreten. Er blickt jetzt von oben herab, wie er es schon im Gemeindebau von seinem Fenster aus immer gemacht hat…
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick