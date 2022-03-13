Staffel 06 Folge 09 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 9: Staffel 06 Folge 09 - Mein Gemeindebau
Frau Christine ist bei Herrn Doser eingezogen. Gleich werden einmal die Duschtiere ausgepackt und an ihren Ort gebracht. Herrn Doser ist das gar nicht recht, aber was soll „Mann“ machen. Doch auch Christine muss sich umstellen denn es gibt Hausregeln und darin wird sie nun eingeweiht. Das Zusammenleben der beiden hat begonnen. Tamara hat eine neue Liebe und die hat vier Beine. Mit viel Tatendrang spaziert sie ins Tierheim und möchte mit einem Hund Gassi gehen. Jacky hat sie gleich ins Herz geschlossen, denn der Hintern des Rauhaardackels erinnert sie an Kim Kardashian. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex sind mitten im Dreh ihres Musikvideos. Das Lied ist eingesungen und jetzt müssen bunte Bilder herum Stimmung aufkommen zu lassen. Doch Hansi kann es besser als der Produzent und ist mit den Anweisungen nicht wirklich zufrieden. Das führt zu kleinen Diskussionen. Michi ist das egal, er lässt seine Hosen fallen.
