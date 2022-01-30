Staffel 06 Folge 03 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 3: Staffel 06 Folge 03 - Mein Gemeindebau
Herr Doser ist in streng geheimer Mission unterwegs in der Lugner City. Dort hat er es sich zur Aufgabe gemacht seine Freundin Christine in die hohe Kunst der Doser‘schen Detektivarbeit einzuführen. Ob das gut geht? Tamara geht in die Offensive und hat sich bei Krone Hit Radio angemeldet und sucht nun über das Radio ihren Traumprinzen. Live auf Sendung gibt Tamara Dinge Preis, die eigentlich nicht so ganz für eine Frühstückssendung geeignet sind. Doch manchen Männern gefällt‘s - ein paar Anrufer melden sich und es wird geflirtet. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex haben schon wieder ein neues Projekt: Sie suchen den Gemeindebau-Superstar: Eine Talentshow aus dem Gemeindebau. Juroren sind sie selbst und bis es zum ersten Casting der Talente kommen kann, muss ein Aufrufvideo gedreht werden. Die drei schmeißen sich ordentlich ins Zeug. Auch Herbert, das Favoritner Original, ist wieder dabei und er schmeißt sich mit seinem Spezl Dominik zum Frauen aufreißen in Richtung Meidlinger Hauptstraße. Aber zuvor geht’s ins Solarium, denn Herberts Motto lautet „Bist du braun, kriegst du Frauen!“.
