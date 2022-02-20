Staffel 06 Folge 06 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 6: Staffel 06 Folge 06 - Mein Gemeindebau
Herr Doser wird von seinen Freunden mit einer Geburtstags-Überraschungsparty in seinem Garten zu Tränen gerührt. Dass er dorthin gelockt wurde, weil angeblich eingebrochen wurde, hat er schnell vergessen. DJ Christine sorgt für Stimmung und es wird kräftig gefeiert. Tamara bekommt einen neuen Peppi. Hier ist alles dabei was das Frauenherz bezüglich unechter Haarpracht höher schlagen lässt. Auch so manches Modell lässt ihren Puls steigen, sieht die Dame damit doch aus wie der Pumuckl. Die Auswahl ist groß und die Meinungen gehen auseinander was nun passt und was nicht. Tamara hat die Qual der Wahl. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex haben heute das Casting für „Gemeindebau sucht den Superstar“. Die Teilnehmer werden auf die Showbühne in die Gemeindebauwohnung von Alex geladen. Dort nimmt dann auch die sehr harte, aber dafür fragwürdige Jury, die Teilnehmer genau unter die Lupe.
