Mein Gemeindebau
Folge 2: Staffel 06 Folge 02 - Mein Gemeindebau
Herr Doser ist mit Christine noch immer im Wald auf Schwammerlsuche. Da sich die Schwammerl nur schwer finden lassen versucht der Hobbymönch und Freizeitdetektiv es mit einem Schweigeseminar für Christine. Da das so gut wie unmöglich ist, begeben sich die zwei wieder auf die Suche nach den kleinen Pilzen. Und wer suchet, der auch findet… Tamara, die Blume aus dem Gemeindebau, sorgt für Aufregung, denn mit ihren sexy Dessous geht es nun zum Erotik Foto-Shooting. Der Fotograf kommt bei der Lady ordentlich ins Schwitzen aber zum Glück hat er etliche Tricks in seiner Trickkiste. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex haben ein Sozialprojekt im Gemeindebau ins Leben gerufen: „Hansi hilft“. Doch das Putzen wird zu einer Singlebörse für Hansi, denn Michl versucht den „Gemeindebau-Chuck-Norris“ mit der Wohnungsbesitzerin zu verkuppeln.
