Mein Gemeindebau
Herr Doser wurde von Frau Christine aus dem Krankenhaus abgeholt. Seine beste Freundin ist besorgt, denn er sieht gar nicht gut aus. Aber der Junggeselle weigert sich krank zu sein und lädt seine Damen – Susi und Christine – zu sich ein. Er ist der Meinung die Ladys müssen etwas für ihre Gesundheit machen und dafür ist er der beste Fitnesscoach. Darum gibt es diesmal ein Doser‘sches Fitnessprogramm. Tamara ist bei Margit zu einem Kaffeekränzchen eingeladen. Die Dame aus der High Society hat Freunde eingeladen und Tamara soll ihr helfen diese zu bewirten. Für die Lady aus dem Gemeindebau eine Gelegenheit neue Freunde zu finden. Nach kurzer Zeit fühlt sich Tamara wohl und serviert mit den Worten: „des kannst ned saufen des is brunzwarm“. Na dann Prost. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex haben nach dem Casting „Gemeindebau sucht den Superstar“ einen Gewinner. Dieser hat den Preis wahrlich verdient, war er immerhin einer von ganzen zwei Teilnehmern. Ehre wem Ehre gebührt. Herbert aus Favoriten ist ebenfalls dabei. Er muss mit seinen Damen Primadonna und Ginny zum Hundefriseur. Denn nicht nur sein Aussehen sondern auch das der Vierbeiner muss umwerfend sein. Aber am Weg zum Friseur muss noch ein kurzer Boxenstopp beim Wirten des Vertrauens eingelegt werden.
